Арум: Ломаченко талантливее и лучше Альвареса

Промоутер считает, что Ломаченко и Кроуфорд являются лучшими боксерами в истории.

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, сравнил своего клиента Василия Ломаченко с известным мексиканцем Саулем Альваресом, а также назвал лучших боксеров в истории спорта.

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“Альварес - лучший боксер современности? Нет, я считаю, что Василий Ломаченко и Теренс Кроуфорд талантливее и лучше Сауля. Да, Альварес великолепный боец, но нельзя называть талантом то, что ты проводишь бой против хорошего сопротивления.

Сауль не может показать ничего нового. От Ломаченко и Кроуфорда вы получаете настоящие зрелище. Определенно, они не просто лучшие в своих дивизионах, они лучшие в истории. Вот так я оцениваю рейтинг Р4Р“, - цитируе Арума BoxingNews 24.

Напомним, Сауль Альварес обошел Василия Ломаченко в обновленном рейтинге P4P по версии The Ring.