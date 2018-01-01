Экс-чемпион мира: Усик провел отличный старт в супертяжелом дивизионе

Джордж Гроувс отметил, что всем нравится стиль украинского боксера.

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Джордж Гроувс поделился своим мнением об украинском боксере Александре Усике, который уже успел провести дебютный бой в супертяжелом весе.

“Если говорить о лучших супертяжеловесаз, то я поставлю в этот список Усика. Его бой с Уизерспуном - лишь знакомство с дивизионом. Он увидел соперника и уверенно сделал свою работу.

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Никто не разочарован, ведь все любят его стиль. Усик наносит много ударов, работает комбинациями. У него это еще с крузервейта. Я думаю, он доволен тем, что провел достаточно раундов. Не стоит тревожиться по его поводу, ведь Усик - боксер 12 раундов.

Считаю, что Усик провел отличный старт в супертяжелом дивизионе. Я не думаю, что к нему возникнут какие-то вопросы“, - цитирует Гроувса Mirror Fighting.

Напомним, в дебютном бою Александр Усик досрочно победил Чазза Уизеспуна.

Ранее сообщалось, что Эдди Хирн работает над боем Чисора - Усик.