Экс-чемпион мира: Усик провел отличный старт в супертяжелом дивизионе
Бывший чемпион мира во втором среднем весе Джордж Гроувс поделился своим мнением об украинском боксере Александре Усике, который уже успел провести дебютный бой в супертяжелом весе.
“Если говорить о лучших супертяжеловесаз, то я поставлю в этот список Усика. Его бой с Уизерспуном - лишь знакомство с дивизионом. Он увидел соперника и уверенно сделал свою работу.
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Никто не разочарован, ведь все любят его стиль. Усик наносит много ударов, работает комбинациями. У него это еще с крузервейта. Я думаю, он доволен тем, что провел достаточно раундов. Не стоит тревожиться по его поводу, ведь Усик - боксер 12 раундов.
Считаю, что Усик провел отличный старт в супертяжелом дивизионе. Я не думаю, что к нему возникнут какие-то вопросы“, - цитирует Гроувса Mirror Fighting.
Напомним, в дебютном бою Александр Усик досрочно победил Чазза Уизеспуна.
Ранее сообщалось, что Эдди Хирн работает над боем Чисора - Усик.
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