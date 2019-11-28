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Хэйни: Ломаченко не станет абсолютным чемпионом

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По мнению легковеса, новый "франчайзинговый" титул не позволит Ломаченко стать абсолютным чемпионом.
Девин Хэйни
Девин Хэйни
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни (24-0, 15 КО) высказался по поводу возможного поединка с украинским боксером Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

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"Зачем он оставил этот пояс? Кто-то знает? Да никто не знает. Ему просто не нужно было оставлять титул. Он должен был драться со мной. Со своим "франчайзинговым" титулом Ломаченко не станет абсолютным чемпионом. Никто не сможет выиграть этот титул у него.

Наш бой? Я планирую подниматься в весе, а он говорил, что не собирается. Так что, я не знаю, состоится ли наш поединок", - приводит слова Хэйни Boxing Social.

Ранее Василий Ломаченко остро высказался по поводу Девина Хэйни.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Девин Хэйни
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