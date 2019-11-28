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Уайт проведет бой в андеркарде реванша Джошуа - Руис

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Соперником британца будет польским боксер Мариуш Вах.
Диллиан Уайт (справа)
Диллиан Уайт (справа)
Getty Images

Известный супертяжеловес Диллиан Уайт проведет свой следующий бой в андеркарде реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом, который состоится в Саудовской Аравии 7 декабря.

Соперником британца станет польский боксер Мариуш Вах. В 2017 году спортсмены уже должны были встретиться в ринге, но тогда Диллиан получил травму и бой не состоялся.

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“Я очень рад, что мне выпала возможность провести бой с Вахом в Саудовской Аравии. Мариуш обладает одним из самых крепких подбородков в нашем дивизионе. Я много работал и тренировался, так что хорошо, что дата уже определена.

Я рассчитываю дойти до титула чемпиона мира, и, если я буду побеждать, то в 2020 году, возможно, у меня будет шанс сразиться за титул. Вот такой у меня план, и я начну его осуществлять уже 7 декабря“, - приводит слова Уайта BoxingScene.

Свой последний поединок Уайт провел в июле в Лондоне. Тогда он победил Оскара Риваса. После этого поединка он попал в допинг скандал, но все обошлось.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция реванша Джошуа - Руис, который состоится 7 декабря.

Ранее сообщалось, что стадион, на котором будет проходит вечер бокса в Саудовской Аравии, построили за 40 дней.

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Теги: бокс, Диллиан Уайт, Мариуш Вах, андеркард
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