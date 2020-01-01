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Промоутер Альвареса: Я хочу, чтобы Сауль встретился с Головкиным

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Людям нужно шоу.
Гомез - Альварес - Головкин
Гомез - Альварес - Головкин
Getty Images

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес хочет, чтоб его подопечный Сауль Альварес провел бой с Геннадием Головкиным.

“Вы можете посмотреть рекорд Альвареса. Он сражался со всеми лучшими боксерами. Это невероятное достижение.

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Мне хочется, чтобы Альварес подрался с Головкиным. Перед этим они уже провели два качественных поединка.

Им удалось нанести хорошие удары. Они отлично подходят друг другу“, - рассказал Гомес для Youtube-канала FightHype.com.

Ранее Альварес заявил, что его это бой интересует лишь с финансовой стороны.

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Теги: Эрик Гомес, Сауль Альварес, Геннадий Головкин, бокс
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