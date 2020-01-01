Промоутер Альвареса: Я хочу, чтобы Сауль встретился с Головкиным
Людям нужно шоу.
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес хочет, чтоб его подопечный Сауль Альварес провел бой с Геннадием Головкиным.
“Вы можете посмотреть рекорд Альвареса. Он сражался со всеми лучшими боксерами. Это невероятное достижение.
Читай также: Альварес заинтересован в реванше с Мейвезером, а не с Головкиным
Мне хочется, чтобы Альварес подрался с Головкиным. Перед этим они уже провели два качественных поединка.
Им удалось нанести хорошие удары. Они отлично подходят друг другу“, - рассказал Гомес для Youtube-канала FightHype.com.
Ранее Альварес заявил, что его это бой интересует лишь с финансовой стороны.
Полная версия правил