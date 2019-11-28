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Фьюри: Я никогда не забуду этот день, ведь я победил Кличко

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Фьюри гордиться своей победой над украинцем.
Кличко - Фьюри
Кличко - Фьюри
Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри поделился воспоминания 4-летней давности. 

Напомним, что в 2015-м году британец сумел победить украинского боксера Владимира Кличка.

“В этот день я победил одного из самых доминирующих чемпионов бокса в истории супертяжелого веса Владимира Кличко.

Я никогда этого не забуду“, - написал Фьюри на странице в Instagram.

Отметим, что Фьюри считает это победу самой важной в карьере.

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Теги: Тайсон Фьюри, Владимир Кличко, бокс
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