Фьюри: Я никогда не забуду этот день, ведь я победил Кличко

Фьюри гордиться своей победой над украинцем.

Британский боксер Тайсон Фьюри поделился воспоминания 4-летней давности.

Напомним, что в 2015-м году британец сумел победить украинского боксера Владимира Кличка.

“В этот день я победил одного из самых доминирующих чемпионов бокса в истории супертяжелого веса Владимира Кличко.

Я никогда этого не забуду“, - написал Фьюри на странице в Instagram.

Отметим, что Фьюри считает это победу самой важной в карьере.