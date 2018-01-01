Тренер Джошуа: Руис - боксер мирового класса

Мексиканца многие недооценивают.

Тренер британского боксера Энтони Джошуа Роб Маккракен поделился мнением по поводу предстоящего реванша его подопечного с мексиканцем Энди Руисом.

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“Руис имеет хорошую технику, правильно держит дистанцию и знает, как нужно обороняться. Он обладает хорошим джебом, благодаря тому, что имеет скоростные руки.

Руиса многие недооценивают, хотя он боксер мирового класса. Джошуа необходимо использовать свои преимущества: рост и размах рук.

Если ты перестанешь это делать, то откроешься под тяжелый удар Руиса.

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Джошуа пребывает в хорошем расположении духа, а с мотивацией полный порядок.

Он понимает, что права на ошибку у него больше нет“, - приводит слова Маккракена Boxing Screne со ссылкой на the Guardian.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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