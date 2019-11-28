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Уайлдер: Я собираюсь покончить с Фьюри раз и навсегда

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Американец намерен поставить на место Фьюри.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от предстоящего боя против  Тайсона Фьюри.

“Я уже не могу дождаться реванша. Не могу дождаться 22 февраля, когда будет бой.

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Я собираюсь покончить с Фьюри раз и навсегда. Как я сделал это в первом бою, но в этот раз у него не получится встать.

Мы вместе попрощаемся с ним. А после победы, вы услышите имя бесспорного, непобежденного чемпиона мира. Один чемпион. Одно лицо. Одно имя. Деонтей Уайлдер“, - заявил Уайлдер для BJPenn.

Отметим, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс
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гость  (аноним)  28.11.2019, 12:53
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