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Джошуа: Чтобы одержать победу над Руисом, мне нужно изменить стиль бокса

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Британец признался, что ему пришлось поменять свой подход к тренировкам.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Британский боксер-супертяжеловес Энтони Джошуа рассказал, как он может победить чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиса.

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“Есть еще немало вещей, над которыми мне нужно работать. В целом, я об этом говорил еще несколько лет назад. Говорил, что если все так и останется, то я в итоге проиграю.

Иногда бывает так, что твое оружие работает и тебе кажется, что больше ничего тебе не нужно, улучшать другие аспекты бокса не стоит.

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И если я хочу снова получить тот же результат в бою с Руисом, то мне не нужно ничего менять.

Но я хочу другой результат, и мне нужно было поменять свои тренировки и свой стиль“, - цитирует Энтони Sky Sports.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Сморите также прогноз и ставки букмекеров на бой.

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Теги: бокс, Энтони Джоуша, Энди Руис
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Комментариев (1)
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Бувший_зхiдняк    27.11.2019, 17:15
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Бувший_зхiдняк
Чтобы одержать победу над Руисом, мне нужно ....стать маленьким и заново изучить новые техники бокса постепенно оттачивая их лет 10
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