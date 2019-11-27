Джошуа: Чтобы одержать победу над Руисом, мне нужно изменить стиль бокса

Британец признался, что ему пришлось поменять свой подход к тренировкам.

Британский боксер-супертяжеловес Энтони Джошуа рассказал, как он может победить чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиса.

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“Есть еще немало вещей, над которыми мне нужно работать. В целом, я об этом говорил еще несколько лет назад. Говорил, что если все так и останется, то я в итоге проиграю.

Иногда бывает так, что твое оружие работает и тебе кажется, что больше ничего тебе не нужно, улучшать другие аспекты бокса не стоит.

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И если я хочу снова получить тот же результат в бою с Руисом, то мне не нужно ничего менять.

Но я хочу другой результат, и мне нужно было поменять свои тренировки и свой стиль“, - цитирует Энтони Sky Sports.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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