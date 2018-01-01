Бетербиев - о возможно бое с Ковалевым: Я охочусь не за головами, а за поясами

Боксер хочет выигрывать титулы.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев заявил, что не хочет проводить бой против Сергея Ковалева.

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“Бой с Ковалевым? Честно говоря, я охочусь не за головами, а за поясами. Деньги тоже важная составляющая в моем деле. Но на первом месте всегда бой и титул.

Поэтому поединок с Ковалевым не так интересен. Он проиграл пояс WBO Саулю Альваресу. А титулом WBA владеет Дмитрий Бивол.

Конечно, одного моего желания, чтобы биться с ними, мало. Но я уверен, придет день, и мы сойдемся с оставшимися чемпионами“, - приводит слова Бетербиева Российская газета.

Напомним, что свой последний бой Бетербиев выиграл у Гвоздика, а Ковалев проиграл Альваресу.