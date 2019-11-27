Уайлдер: Я - самый сильный панчер в истории бокса

Американец не сомневается в своем превосходстве над другими боксерами.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер считает себя лучшим панчером в истории спорта.

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“Я - самый сильный панчер в истории бокса. Я не знаю тонкостей в сравнении старого поколения и нового поколения, но я лучший. Прошлое осталось в прошлом и его нужно отпустить“, - приводит слова Уайлдера BoxingNews 24.

Отметим, что в своем последнем бою Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса.

В своем следующем поединке американец встретится в ринге с Тайсоном Фьюри. Это произойдет 22 февраля 2020 года.