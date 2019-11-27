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Уайлдер: Я - самый сильный панчер в истории бокса

Комментариев: 4
Американец не сомневается в своем превосходстве над другими боксерами.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер считает себя лучшим панчером в истории спорта.

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“Я - самый сильный панчер в истории бокса. Я не знаю тонкостей в сравнении старого поколения и нового поколения, но я лучший. Прошлое осталось в прошлом и его нужно отпустить“, - приводит слова Уайлдера BoxingNews 24.

Отметим, что в своем последнем бою Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса.

В своем следующем поединке американец встретится в ринге с Тайсоном Фьюри. Это произойдет 22 февраля 2020 года.

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Теги: Деонтей Уайлдер, бокс
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  27.11.2019, 16:15
Оценка:  0
гость
15-12 - например? Кто там у вас на казлятнике па-кручее?
pусский  (аноним)  27.11.2019, 15:12
Оценка:  -1
pусский
В России и покруче имеются!
АК-47  (аноним)  27.11.2019, 15:12
Оценка:  +1
АК-47
На данный момент-да.
гость  (аноним)  27.11.2019, 14:57
Оценка:  -1
гость
Куришь, или нюхаешь, ты гремишь почерневший.
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