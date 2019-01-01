Фьюри: Руис - настоящий кошмар для Джошуа
Британский боксер Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от предстоящего боя Руис - Джошуа.
“В реванше будет иметь важность психологический фактор, ведь Руис сумел победить Джошуа.
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Джошуа будет ментально надломленным, ведь он бывал в нокауте с мексиканцем. Если честно, то я бы отдал только один раунд Джошуа из семи.
Каждый боксер имеет своего кошмарного соперника. Руис как раз такой соперник для него“, - рассказал Фьюри для Youtube-канала TG2.
Отметим, что Фьюри считает, что поединок не будет отличаться от первого боя.
Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.
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