Менеджер Чисоры: Я знаю как Дерек может победить Усика
Бой может состояться в начале 2020 года.
Менеджер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры Дэвид Хэй рассказал, что бой его подопечного с Усиком вполне реален.
Читай также: Менеджер Паркера: Если Чисора выберет бой с Усиком, то он выбросит белый флаг
“Хирну нравится затея организации данного поединка, как и мне. Усик хотел бы провести бой с Чисорой. Мы все желаем проведения этого боя.
Самая лучшая дата проведения боя для нас - это начало 2020 года. Думаю, что в ближайшие время мы с Хирном начнем переговоры по бою.
Я знаю как Дерек может победить Александра. Размеры, мощь, ударная сила Чисоры могут нанести вред Усику в поединке“, - цитирует Хэя Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Чисора желает провести бой с Усиком.
Отметим, что Хирн начал работу над проведением боя.
Полная версия правил