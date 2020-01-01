Менеджер Чисоры: Я знаю как Дерек может победить Усика

Бой может состояться в начале 2020 года.

Менеджер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры Дэвид Хэй рассказал, что бой его подопечного с Усиком вполне реален.

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“Хирну нравится затея организации данного поединка, как и мне. Усик хотел бы провести бой с Чисорой. Мы все желаем проведения этого боя.

Самая лучшая дата проведения боя для нас - это начало 2020 года. Думаю, что в ближайшие время мы с Хирном начнем переговоры по бою.

Я знаю как Дерек может победить Александра. Размеры, мощь, ударная сила Чисоры могут нанести вред Усику в поединке“, - цитирует Хэя Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Чисора желает провести бой с Усиком.

Отметим, что Хирн начал работу над проведением боя.