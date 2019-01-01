Руис: Я сделаю новую историю в Саудовской Аравии
Мексиканец хочет войти в историю.
Мексиканский боксер Энди Руис рассказал, что хочет войти в историю после боя с Энтони Джошуа.
“Я нахожусь в прекрасной форме. Чувствую себя очень хорошо.
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Вы знаете, что я уже сделал историю в Нью-Йорке летом.Теперь я хочу сделать новую историю в Саудовской Аравии 7 декабря,“ - приводит слова Руиса Boxing Scene.
Отметим, что ранее Руис сообщил, сколько сбросил перед реваншем.
Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.
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