Руис: Я сделаю новую историю в Саудовской Аравии

Мексиканец хочет войти в историю.

Мексиканский боксер Энди Руис рассказал, что хочет войти в историю после боя с Энтони Джошуа.

“Я нахожусь в прекрасной форме. Чувствую себя очень хорошо.

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Вы знаете, что я уже сделал историю в Нью-Йорке летом.Теперь я хочу сделать новую историю в Саудовской Аравии 7 декабря,“ - приводит слова Руиса Boxing Scene.

Отметим, что ранее Руис сообщил, сколько сбросил перед реваншем.

Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.

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