Усик: Я чемпион мира по боксу, но я не крутой
Украинский боксер Александр Усик рассказал, когда у него карьера сильно изменилась.
“Переломный момент в карьере? 12 августа 2012 года. За день до этого был финал Олимпийских игр. Я проснулся очень знаменитым. Меня порвали журналисты. Но я не знал, что это усилится. Вот тогда я обалдел.
И не всегда же бывает, что: “Здравствуйте, извините, можно с вами сфотографироваться?“. А бывает так, что: “Слышь, братан, сфоткаемся“.
Еще больше, наверное, реклама, в которой я снялся после Олимпийских игр, сработала. Меня прям бабушки начали узнавать. Потом “Украинские Атаманы“ были.
Я не считаю, что я какой-то супер-пупер чувак. Ну да, я чемпион мира по боксу. Но я не крутой. Правда, для дочки и для двух сыновей я капец какой крутой, супергерой“, - рассказал Усик на Youtube-канале Артура Мхитаряна.
Отметим, что Усик рассказал, что мечтал стать футболистом.
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