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Усик: Я чемпион мира по боксу, но я не крутой

Комментариев: 1
Александр является примером для своих детей.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский боксер Александр Усик рассказал, когда у него карьера сильно изменилась.

“Переломный момент в карьере? 12 августа 2012 года. За день до этого был финал Олимпийских игр. Я проснулся очень знаменитым. Меня порвали журналисты. Но я не знал, что это усилится. Вот тогда я обалдел. 

И не всегда же бывает, что: “Здравствуйте, извините, можно с вами сфотографироваться?“. А бывает так, что: “Слышь, братан, сфоткаемся“. 

Еще больше, наверное, реклама, в которой я снялся после Олимпийских игр, сработала. Меня прям бабушки начали узнавать. Потом “Украинские Атаманы“ были.

Я не считаю, что я какой-то супер-пупер чувак. Ну да, я чемпион мира по боксу. Но я не крутой. Правда, для дочки и для двух сыновей я капец какой крутой, супергерой“, -  рассказал Усик на Youtube-канале Артура Мхитаряна.

Отметим, что Усик рассказал, что мечтал стать футболистом.

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Теги: Александр Усик, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  26.11.2019, 23:18
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гость
Санек правильно рассуждаешь. Крутые всегда плохо кончали. Так как безбашенные черти.
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