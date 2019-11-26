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Уайлдер: Я готов драться с лучшими боксерами моего веса

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Американец хочет больше уважения.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что хочет иметь уважение от публики, которая постоянно критикует его за “примитивный“ бокс.

“Я готов драться с лучшими боксерами моего веса. Я постоянно слышу критику в свой адрес, но у меня есть свой стиль.

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Многие говорят, что я должен иметь боксерское умение, но победить меня не могут. Хотелось бы получать определенное уважение.

Все боксеры, которые выходили против меня и говорили, что имеют хорошие умения - были мной побеждены“, - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Ранее Уайлдер рассказал с кем проведет ближайшие бои.

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Теги: Деонтей Уайлдер, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  26.11.2019, 23:20
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гость
Могут бошку разломить, пополам, не боишься а мойдодыр почитай на всякий случай.
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