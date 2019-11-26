Уайлдер: Я готов драться с лучшими боксерами моего веса

Американец хочет больше уважения.

Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что хочет иметь уважение от публики, которая постоянно критикует его за “примитивный“ бокс.

“Я готов драться с лучшими боксерами моего веса. Я постоянно слышу критику в свой адрес, но у меня есть свой стиль.

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Многие говорят, что я должен иметь боксерское умение, но победить меня не могут. Хотелось бы получать определенное уважение.

Все боксеры, которые выходили против меня и говорили, что имеют хорошие умения - были мной побеждены“, - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Ранее Уайлдер рассказал с кем проведет ближайшие бои.