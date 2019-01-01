Усик: Я думал, что смогу стать знаменитым футболистом
Украинский спортсмен мечтал стать футболистом.
Украинский боксер Александр Усик рассказал, что в детстве думал стать футболистом.
“Я не думал, что стану боксером. Думал, что смогу стать знаменитым футболистом.
Я ведь играл в футбол, говорил маме, что в будущем куплю вертолет. Мечтал о большом стадионе, думал всегда об этом. Но я детство провел в селе, думал, что это будет невозможно.
Чего точно я не хотел, так это каждый день ходить на работу на завод. Я говорил маме: “Не хочу так работать, как вы, ждать зарплату, от зарплаты до зарплаты работать“, - рассказал Усик на Youtube-канале Артура Мхитаряна.
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