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Фьюри: Уайлдер - бомж, а Я - номер один, как Нео в Матрице

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Британский боксер снова куражиться перед боем.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает подогревать интерес публики к бою против Деонтея Уайлдера 

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“Я - номер один, как Нео в Матрице. Не имеет значение, что будет делать Уайлдер, ведь я всегда буду выходить победителем. Уайлдер - не крутой. Я сумел победить его после трехлетнего перерыва. Он бомж“, - написал Фьюри в Twitter.

Отметим, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.

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Теги: Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс
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