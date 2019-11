Фьюри: Уайлдер - бомж, а Я - номер один, как Нео в Матрице

Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает подогревать интерес публики к бою против Деонтея Уайлдера

“Я - номер один, как Нео в Матрице. Не имеет значение, что будет делать Уайлдер, ведь я всегда буду выходить победителем. Уайлдер - не крутой. Я сумел победить его после трехлетнего перерыва. Он бомж“, - написал Фьюри в Twitter.

“I AM THE 1”like neo on the matrix no matter what @BronzeBomber dose I will always defeat him. #GYPSYKING 🇬🇧🇺🇸