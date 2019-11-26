Фьюри: Реванш Джошуа и Руиса пройдет, как первый поединок
Каждый из боксеров придет со своим планом на бой.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением по поводу предстоящего реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса.
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“Мне кажется, что реванш пройдет, как первый поединок. Они имели больше времени. чтобы подготовиться к бою.
Каждый из них будет иметь свой план. Но Майк Тайсон один раз сказал одну умную вещь: “У каждого есть план, пока он не получит по морде“, - приводит слова Фьюри talkSPORT.
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии построили стадион к бою за 40 дней.
Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.
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