Фьюри: Реванш Джошуа и Руиса пройдет, как первый поединок

Каждый из боксеров придет со своим планом на бой.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением по поводу предстоящего реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса.

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“Мне кажется, что реванш пройдет, как первый поединок. Они имели больше времени. чтобы подготовиться к бою.

Каждый из них будет иметь свой план. Но Майк Тайсон один раз сказал одну умную вещь: “У каждого есть план, пока он не получит по морде“, - приводит слова Фьюри talkSPORT.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии построили стадион к бою за 40 дней.

Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.

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