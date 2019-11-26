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Фьюри: Реванш Джошуа и Руиса пройдет, как первый поединок

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Каждый из боксеров придет со своим планом на бой.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением по поводу предстоящего реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса.

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“Мне кажется, что реванш пройдет, как первый поединок. Они имели больше времени. чтобы подготовиться к бою.

Каждый из них будет иметь свой план. Но Майк Тайсон один раз сказал одну умную вещь: “У каждого есть план, пока он не получит по морде“, - приводит слова Фьюри talkSPORT.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии построили стадион к бою за 40 дней.

Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на это противостояние.

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Теги: Тайсон Фьюри, Энди Руис, Энтони Джошуа, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  26.11.2019, 18:21
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гость
Дайте хоть раз в жизни пососать х...у...й Леше Дурневу, а то он печатается на бм и хер, шо ему напишешь.
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