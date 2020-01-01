Руис рассказал, сколько сбросил перед реваншем с Джошуа

По словам мексиканца, он не так много потерял в весе, так что это не отразится на его силовых качествах.

Чемпион мира в супертяжелом все по версии WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руис (33-1, 22 КО) рассказал о своей подготовке к реваншу с британским боксером Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

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“Люди говорят, что я слишком похудел и из-за этого я потеряю силу, а Джошуа будет просто двигаться вокруг меня. На самом деле, я сбросил всего лишь 3,5 кг. Так что, гарантирую, что я все еще сильный.

Джошуа всегда в отличной форме и он каждый день выглядит по-настоящему хорошо“, - приводит слова Руиса Sky Sports.

Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.

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