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Кличко провел тренировку для подразделения полиции Киева

Комментариев: 4
Мэр Киева сообщил, что полицейские были довольны тренировкой с легендарным боксером.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
instagram.com/vitaliyklitschko/

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко, который сейчас является политиком и мэром Киева, провел тренировку с полицейскими.

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“Друзья! Сегодня утром провел тренировку для одного из подразделений патрульной полиции Киева. Ребята крепкие и целеустремленные. Даже стоял в парах, спарринговал.

Полицейские довольны. Не каждый рискнет выйти в ринг с чемпионом мира“, - написал Кличко на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко предложил посетителю ресторана провести бой за несколько миллионов долларов.

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Теги: бокс, Виталий Кличко
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Комментариев (4)
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АК-47  (аноним)  26.11.2019, 15:43
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АК-47
русский (аноним) 26.11.2019, 15:22

Не гони, ты же инвалид, ДЦПшник-калясочник, взяли на работу на питерскую фабрику троллей. Пожалели калеку. Не дали с голоду подохнуть. Языком тебе только молоть, милок(((.
русский  (аноним)  26.11.2019, 15:22
Оценка:  0
русский
Друзья, как начнется лето 2020, пролётом обязательно ёбну киевским ментам, чтобы они стали улыбаться как Клычко!
IrenaSH    26.11.2019, 14:37
Оценка:  0
IrenaSH
Почему Геруса не позвали потренироваться?
гость  (аноним)  26.11.2019, 14:37
Оценка:  0
гость
Хулиганам кранты. Будете от...3,14..жжены, и полотенце уже никто не выбросит.
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