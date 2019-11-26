Кличко провел тренировку для подразделения полиции Киева
Мэр Киева сообщил, что полицейские были довольны тренировкой с легендарным боксером.
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко, который сейчас является политиком и мэром Киева, провел тренировку с полицейскими.
Читай также: Виталий Кличко: Владимир проиграл Джошуа из-за моей ошибки
“Друзья! Сегодня утром провел тренировку для одного из подразделений патрульной полиции Киева. Ребята крепкие и целеустремленные. Даже стоял в парах, спарринговал.
Полицейские довольны. Не каждый рискнет выйти в ринг с чемпионом мира“, - написал Кличко на своей страничке в Instagram.
Ранее сообщалось, что Виталий Кличко предложил посетителю ресторана провести бой за несколько миллионов долларов.
Полная версия правил
Не гони, ты же инвалид, ДЦПшник-калясочник, взяли на работу на питерскую фабрику троллей. Пожалели калеку. Не дали с голоду подохнуть. Языком тебе только молоть, милок(((.