Кличко провел тренировку для подразделения полиции Киева

Мэр Киева сообщил, что полицейские были довольны тренировкой с легендарным боксером.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко, который сейчас является политиком и мэром Киева, провел тренировку с полицейскими.

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“Друзья! Сегодня утром провел тренировку для одного из подразделений патрульной полиции Киева. Ребята крепкие и целеустремленные. Даже стоял в парах, спарринговал.

Полицейские довольны. Не каждый рискнет выйти в ринг с чемпионом мира“, - написал Кличко на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко предложил посетителю ресторана провести бой за несколько миллионов долларов.