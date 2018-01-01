В Саудовской Аравии за 40 дней построили стадион для реванша Джошуа - Руис

Арена, вмещающая 15 тысяч зрителей, была построена в рекордные сроки.

В Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда (Саудовская Аравия) в скором времени состоится важное событие в мире бокса - Энтони Джошуа в реванше с Энди Руисом попытается вернуть себе чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO.

В связи с этим в городе был построен новый стадион, который вмещает в себя 15 тысяч человек. Примечательно, что строительство арены продолжалось всего лишь 40 дней.

Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.

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