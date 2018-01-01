Переключиться на мобильную версию

В Саудовской Аравии за 40 дней построили стадион для реванша Джошуа - Руис

Комментариев: 0
Арена, вмещающая 15 тысяч зрителей, была построена в рекордные сроки.
Энтони Джошуа и Энди Руис
Энтони Джошуа и Энди Руис
Getty Images

В Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда (Саудовская Аравия) в скором времени состоится важное событие в мире бокса - Энтони Джошуа в реванше с Энди Руисом попытается вернуть себе чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO.

В связи с этим в городе был построен новый стадион, который вмещает в себя 15 тысяч человек. Примечательно, что строительство арены продолжалось всего лишь 40 дней.

Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на это противостояние.

Поделись:
Теги: бокс, Энтони Джошуа, Энди Руис, реванш, стадион, строительство
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь