Ковалев: Если Альварес считает, что выиграл, то пусть подтвердит это в реванше

Российский боксер считает, что "Канело" одержал победу только потому, что сам Ковалев не успел восстановиться после предыдущего боя.

Бывший обладатель титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев заявил, что Сауль Альварес должен подтвердить статус чемпиона в реванше с ним.

Об этом российский боксер написал на своей страничке в Instagram (грамматика и орфография сохранены):

“Ну а теперь, давайте посмотрим правде в глаза... Канело не выиграл бы меня, если бы бой прошел после полноценного моего отдыха после моего предыдущего боя с Энтони Ярдом, к которому я начал свою подготовку в начале мая.

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Команда Канело все рассчитали и сделали мне коммерчески интересное предложение именно в тот момент, когда я был выжат, как лимон изнурительными тренировками и весосгонкой к бою с англичанином, начиная с мая месяца.

Не был я в таких условиях готов к бою Канело - Ковалев на 100%, но я принял вызов, так как не умею включать заднюю, когда мне сделан вызов на бой.

И то, при всех этих условиях, я надеялся на свою победу, но к сожалению, мне немного не хватило бензина и я потерял самоконтроль. Все было просчитано командой Канело.

Поэтому, если Канело и правда считает, что выиграл меня, то он должен подтвердить это в реванше, который можно провести например в мае 2020 года“, - написал Ковалев.

Напомним, 2 ноября 2019 года Сергей Ковалев проиграл Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде. Смотрите также полное видео данного поединка.