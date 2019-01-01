Джошуа: Я не буду драться как Майк Тайсон или Холмс
Британский боксер Энтони Джошуа рассказал о том, как проходит его подготовка к предстоящему бою против Энди Руиса.
“Я не хочу говорить о том, что буду другим. Не могу сказать, что буду драться как Майк Тайсон или Ларри Холмс.
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Я стараюсь работать над тем, чтобы максимально улучшить свой арсенал. Я молюсь, чтобы у меня все получилось
Вы увидите улучшенного бойца, так как я еще не достиг своего пика. В тренировочном лагере парни говорят: “Ты стал лучше, чем на прошлой неделе“.
На бой с Руисом выйдет лучшая версия меня. Я буду сильнее, чем полгода назад. Я знаю, что мне предстоит тяжелый поединок“, - цитирует Джошуа Sky Sports.
Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
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