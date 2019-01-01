Джошуа: Я не буду драться как Майк Тайсон или Холмс

Британец подходит в лучшей форме к поединку против мексиканца.

Британский боксер Энтони Джошуа рассказал о том, как проходит его подготовка к предстоящему бою против Энди Руиса.

“Я не хочу говорить о том, что буду другим. Не могу сказать, что буду драться как Майк Тайсон или Ларри Холмс.

Читай также: Руис: Против Джошуа будет нелегко, но у меня есть преимущество

Я стараюсь работать над тем, чтобы максимально улучшить свой арсенал. Я молюсь, чтобы у меня все получилось

Вы увидите улучшенного бойца, так как я еще не достиг своего пика. В тренировочном лагере парни говорят: “Ты стал лучше, чем на прошлой неделе“.

На бой с Руисом выйдет лучшая версия меня. Я буду сильнее, чем полгода назад. Я знаю, что мне предстоит тяжелый поединок“, - цитирует Джошуа Sky Sports.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Сморите также прогноз и ставки букмекеров на бой.