Фьюри: Я хочу избить Уайлдера
Британец боится выйти в ринг против Уайлдера.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, не испытывает страх перед чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.
“Когда разговор заходит про отвагу, меня не возможно затмить, что я многократно доказывал в ринге. Я буду бороться всегда. Не могу дождаться момента, чтобы избить Уайлдера“, - написал Фьюри в Instagram.
Напомним, первый поединок между Фьюри и Уалйдером состоялся 1-го декабря 2018 года и завершился вничью.
Отметим, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.
Полная версия правил