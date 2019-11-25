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Фьюри: Я хочу избить Уайлдера

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Британец боится выйти в ринг против Уайлдера.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, не испытывает страх перед чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.

“Когда разговор заходит про отвагу, меня не возможно затмить, что я многократно доказывал в ринге. Я буду бороться всегда. Не могу дождаться момента, чтобы избить Уайлдера“, - написал Фьюри в Instagram.

Напомним, первый поединок между Фьюри и Уалйдером состоялся 1-го декабря 2018 года и завершился вничью. 

Отметим, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.

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Теги: Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс
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