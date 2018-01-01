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Уайлдер - о реванше с Фьюри: Его команда не хотела бы драться со мной

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Американец намерен досрочно завершить поединок с Фьюри.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от предстоящего боя против Тайсона Фьюри.

“Я рад, что в бою против Ортиса смог напомнить Фьюри о том, что произошло в первом бою и то, что ждет его в реванше.

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Тогда он ушел с сотрясением, в реванше для него будет еще хуже. Его команда не хотела бы драться со мной еще раз“, - рассказал Уайлдера в интервью для Youtube-канала Thaboxingvoice.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уалдер - Ортис, а также полная запись поединка.

Напомним, первый поединок между Фьюри и Уалйдером состоялся 1-го декабря 2018 года и завершился вничью. 

Отметим, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс
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