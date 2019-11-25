Тренер Ортиса: Хирн не хочет видеть, как Луис нокаутирует Усика

Герман Кайседо считает, что украинец не достаточно силен для супертяжелого веса.

Герман Кайседо, тренер кубинского супертяжеловеса Луиса Ортиса, прокомментировал переход украинца Александра Усика в хэвивейт и поделился мнением о его дебютном поединке с Чаззом Уизерспуном.

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“Усику сначала необходимо хотя бы немного проявить себя в супертяжелом дивизионе. Ортис не будет боксировать с Усиком, потому что Хирн нехочет смотреть, как украинца отправят в нокаут.

В бою с Уизерспуном Усик выглядел не очень хорошо. Похоже, что он слишком слаб и мал для супертяжелого веса“, - сказал Кайседо в комментарии FightHype.com.

Напомним, Александр Усик в дебютном бою в хэвивейте победил Чазза Уизерспуна техническим нокаутом.

Отметим, что в минувший уик-энд Луис Ортис во второй раз проиграл Деонтею Уайлдеру нокаутом. Смотрите также видео нокаута в этом поединке.