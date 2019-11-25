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Тренер Ортиса: Хирн не хочет видеть, как Луис нокаутирует Усика

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Герман Кайседо считает, что украинец не достаточно силен для супертяжелого веса.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Герман Кайседо, тренер кубинского супертяжеловеса Луиса Ортиса, прокомментировал переход украинца Александра Усика в хэвивейт и поделился мнением о его дебютном поединке с Чаззом Уизерспуном.

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“Усику сначала необходимо хотя бы немного проявить себя в супертяжелом дивизионе. Ортис не будет боксировать с Усиком, потому что Хирн нехочет смотреть, как украинца отправят в нокаут.

В бою с Уизерспуном Усик выглядел не очень хорошо. Похоже, что он слишком слаб и мал для супертяжелого веса“, - сказал Кайседо в комментарии FightHype.com.

Напомним, Александр Усик в дебютном бою в хэвивейте победил Чазза Уизерспуна техническим нокаутом

Отметим, что в минувший уик-энд Луис Ортис во второй раз проиграл Деонтею Уайлдеру нокаутом. Смотрите также видео нокаута в этом поединке.

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Теги: бокс, Луис Ортис, Александр Усик, супертяжелый вес
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Комментариев (1)
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vladimir30kh    25.11.2019, 17:53
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vladimir30kh
А ми хочемо.....
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