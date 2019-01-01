Руис: Против Джошуа будет нелегко, но у меня есть преимущество

Мексиканец признался, что он провел тяжелый тренировочный лагерь.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис поделился деталями подготовки к реваншу с Энтони Джошуа.

“Я работаю с несколькими спарринг-партнерами. Это нужно для того случая, если Джошуа попытается изменить свой стиль ведения боя. Он может боксировать или удерживать меня с помощью джеба. Мы работаем над этим.

Мой тренировочный лагерь продолжался почти три месяца. Мы много чего сделали за это время. Все понимают, что легко не будет. Так не бывает. Но тренировки - это самая сложная часть. Ты просыпаешься утром, идешь на пробежку, потом в зал. Самая легкая часть - это сам бой.

Конечно, против Джошуа будет нелегко, но я мотивирован на победу. Я хочу достичь чего-то большего, чем у меня есть сейчас. У меня есть преимущество, поскольку я хочу воплотить в жизнь другие мечты“, - приводит слова Руиса Sky Sports.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Сморите также прогноз и ставки букмекеров на бой.