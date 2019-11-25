Уайлдер: С нетерпением жду второй бой с Фьюри

Американец отметил, что реванш будет масштабнее, чем первый поединок между боксерами.

Обладатель титула чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал грядущий реванш с британцем Тайсоном Фьюри.

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“Мне кажется, что из-за противоречивого решения и людей, которые не могут сойтись во мнении, реванш будет в разы масштабнее. Вы знаете, мы оба отлично продвигаем бои и оба умеем болтать.

Я думаю, люди хотят это видеть, поэтому я и сам жду второй поединок с нетерпением.Очень хочется заработать больше, чем в первый раз“, - цитирует американца BoxingScene.

Напомним, первый бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри завершился вничью.