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Уайлдер: С нетерпением жду второй бой с Фьюри

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Американец отметил, что реванш будет масштабнее, чем первый поединок между боксерами.
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Getty Images

Обладатель титула чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал грядущий реванш с британцем Тайсоном Фьюри. 

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“Мне кажется, что из-за противоречивого решения и людей, которые не могут сойтись во мнении, реванш будет в разы масштабнее. Вы знаете, мы оба отлично продвигаем бои и оба умеем болтать. 

Я думаю, люди хотят это видеть, поэтому я и сам жду второй поединок с нетерпением.Очень хочется заработать больше, чем в первый раз“, - цитирует американца BoxingScene.

Напомним, первый бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри завершился вничью. 

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  25.11.2019, 10:37
Оценка:  0
АК-47
А потом победитель выйдет, я надеюсь, с Руисом.
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