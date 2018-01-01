Джошуа подшутил над Фьюри за участие в рестлинге

Британец не согласился бы поучаствовать в этом шоу.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал недавний дебют своего соотечественника Тайсона Фьюри в рестлинг-промоушене WWE, где он победил Брона Строумэна.

Звездный британец признался, что не согласился бы на участие в данном шоу, поскольку считает его пантомимой, а не видом спорта.

"Мы можем поговорить о WWE, но я еду в Саудовскую Аравию, чтобы заниматься своими делами. Другие люди едут в эту страну, чтобы участвовать в пантомиме (Тайсон Фьюри - прим. ред.). Они знают, что мне нельзя просто так взять и позвонить по поводу участия в рестлинге.

Мне звонят, чтобы устроить боксерский поединок. Я хочу, чтобы меня уважали. Британским боксерами трудно добиться этого. Мне кажется, что мы не получаем должного уважения", - приводит слова Джошуа talkSPORT.

Отметим, реванш Энди Руис - Энтони Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этот боя.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на это противостояние.