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Хирн: Я работаю над боем Чисора - Усик

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Поединок может состояться уже в феврале 2020 года.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Известный британский промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы украинского боксера Александра Усика, заявил, что работает над организацией поединка своего клиента с британцем Дереком Чисорой.

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“Сейчас я работаю над боем Чисора - Усик. Альтернативным вариантом является поединок Чисора - Паркер. Скорее всего, бой Чисоры состоится в феврале в Манчестере.

Сейчас WBO и IBF должны решить, чей претендент первым будет драться за пояс. Тогда определится соперник Дерека.

Переговоры идут, но я сомневаюсь, что он будет ждать лета, чтобы провести бой. Он хочет драться уже сейчас. Ему нравится вариант с Чисорой, Дерека тоже устраивает этот бой. Серьезно, это будет хороший поединок“, - цитирует Хирна boxingnews24.com.

Ранее Александр Усик признался, что не почувствовал особой разницы в смене дивизиона.

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Теги: бокс, Александр Усик, Дерек Чисора, Эдди Хирн
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  24.11.2019, 13:08
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АК-47
Буду болеть за Чисору. Дерек смачно плюнет в морду русскомирцу Усусе, а потом грубо нокаутирует лапотника. На радость всем украинцам)))).
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