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Ортис: Уайлдер подловил меня

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Кубинец признался, что шокирован случившимся на ринге.
Луис Ортис
Луис Ортис
Getty Images

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис поделился своими эмоциями от поражения чемпиону мира по версии WBC Деонтею Уайлдеру в бое-реванше.

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"Я действовал по своему плану, но Уайлдер сумел подловить меня. Я был достаточно эффективен в бою, но, как говорил сам Деонтей, ему достаточно двух секунд для победы. Я шокирован и разочарован поражением, но карьеру завершать не собираюсь.

Я перенесу свое разочарование от поражения на других супертяжей, которые будут готовы сразиться со мной. Я жду ваших вызовов, раз вы все считаете меня старым", - приводит слова Ортиса Fightnews.com.

Напомним, Деонтей Уайлдер отправил Луиса Ортиса в нокаут в седьмом раунде. На момент остановки боя кубинец лидировал на записках судей.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уалдер - Ортис, а также полная запись поединка.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, реванш
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