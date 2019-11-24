Уайлдер: Вначале Фьюри, потом победитель реванша Джошуа - Руис

Американец рассказал о своих планах после победы над Луисом Ортисом.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер высказался о своей победе над Луисом Ортисом, а также поделился дальнейшими планами.

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"Ортис очень хитро действовал, он стратегически двигался, проявил высокий интеллект. Мой интеллект тоже достаточно высокий, хотя я не заслужил этой победы. Ортис - один из лучших в мире, поэтому я дал ему вторую возможность.

Следующие поединки? Вначале я встречусь с Тайсоном Фьюри, бой должен будет состояться в феврале. После этого я хочу объединить пояса с победителем реванша Джошуа - Руис. Я хочу быть одним чемпионом, я идеальный для этого звания", - цитирует Уайлдера The Guardian.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уалдер - Ортис, а также полная запись поединка.

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