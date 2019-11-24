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Уайлдер: Вначале Фьюри, потом победитель реванша Джошуа - Руис

Комментариев: 3
Американец рассказал о своих планах после победы над Луисом Ортисом.
Деонтей Уайлдер (справа)
Деонтей Уайлдер (справа)
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер высказался о своей победе над Луисом Ортисом, а также поделился дальнейшими планами.

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"Ортис очень хитро действовал, он стратегически двигался, проявил высокий интеллект. Мой интеллект тоже достаточно высокий, хотя я не заслужил этой победы. Ортис - один из лучших в мире, поэтому я дал ему вторую возможность.

Следующие поединки? Вначале я встречусь с Тайсоном Фьюри, бой должен будет состояться в феврале. После этого я хочу объединить пояса с победителем реванша Джошуа - Руис. Я хочу быть одним чемпионом, я идеальный для этого звания", - цитирует Уайлдера The Guardian.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уалдер - Ортис, а также полная запись поединка.

Предлагаем вам также ознакомиться со статистикой реванша Уайлдер - Ортис.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, реванш, Тайсон Фьюри, Энди Руис, Энтони Джошуа
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Комментариев (3)
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русский  (аноним)  24.11.2019, 12:00
Оценка:  0
русский
Россияне, ебитесь вы конем. Я вот ебусь, раком, в хвост и гриву, игриво попердываю.
АК-47  (аноним)  24.11.2019, 11:52
Оценка:  0
АК-47
Все верно. Молодец чемпион. Нужно вытолкать безударного Усусю=путинскую отрыжку против чемпиона. Может у русскомирца потом голова станет на место, будет в конце концов нормальным украинцем, патриотом, бандеровцем)))).
Ал. ЗИБОРОВ  (аноним)  24.11.2019, 11:47
Оценка:  0
Ал. ЗИБОРОВ
Пришёл, шесть раундов походил, а в седьмом ткнул один раз - и победил нокаутом...
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