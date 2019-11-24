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Уайлдер - Ортис: статистика боя-реванша

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Боксеры нанесли практически равно количество ударов за семь раундов.
Уайлдер - Ортис: статистика боя
Уайлдер - Ортис: статистика боя
Getty Images

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел успешную защиту титула в реванше против Луиса Ортиса, отправив своего соперника в нокаут в седьмом раунде. Поединок состоялся в ночь с 23 на 24 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Стала известна статистика данного поединка. Уайлдер и Ортис нанесли друг другу практически равное количество ударов - 179 на счету Луиса и 184 на счету Деонтея. При этом, Ортис был немного точнее - 35 ударов (19,6%) попали в цель, в то время как Уайлдер был точен в 34 своих ударах (18,5%).

Что касается силовых ударов, то кубинец совершил их больше (102), однако цели достигли только 27,5% ударов (28). Уайлдер же совершил 54 силовых удара, их которых 17 (31,5%) достигли цели.

По количеству джеббов лучше был американец - 17 ударов из 130 достигли своей цели (13,1%), а кубинец лишь 7 раз попал джеббом из 77 (9,1%)

Отметим, что на момент остановки боя Луис Ортис лидировал на записках судей.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уалдер - Ортис, а также полная запись поединка.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, статистика, бой, реванш
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Комментариев (1)
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русский  (аноним)  24.11.2019, 11:59
Оценка:  0
русский
Хочу отсосать вздыбленный отросток Ортиса, утешить его орально. Ортис победил, но ему немного не хватило, не выдержал пуканчик.
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