Уайлдер - Ортис: статистика боя-реванша

Боксеры нанесли практически равно количество ударов за семь раундов.

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел успешную защиту титула в реванше против Луиса Ортиса, отправив своего соперника в нокаут в седьмом раунде. Поединок состоялся в ночь с 23 на 24 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Стала известна статистика данного поединка. Уайлдер и Ортис нанесли друг другу практически равное количество ударов - 179 на счету Луиса и 184 на счету Деонтея. При этом, Ортис был немного точнее - 35 ударов (19,6%) попали в цель, в то время как Уайлдер был точен в 34 своих ударах (18,5%).

Что касается силовых ударов, то кубинец совершил их больше (102), однако цели достигли только 27,5% ударов (28). Уайлдер же совершил 54 силовых удара, их которых 17 (31,5%) достигли цели.

По количеству джеббов лучше был американец - 17 ударов из 130 достигли своей цели (13,1%), а кубинец лишь 7 раз попал джеббом из 77 (9,1%)

Отметим, что на момент остановки боя Луис Ортис лидировал на записках судей.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уалдер - Ортис, а также полная запись поединка.