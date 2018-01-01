Ортис лидировал на записках судей к моменту остановки боя

Все три судьи единогласно отдавали победу Луису Ортису до того момента, как кубинца отправили на канвас.

В ночь с 23 на 24 ноября вЛас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся реванш между чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом.

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Американец защитил свой титул, отправив соперника в нокаут в седьмом раунде. Однако, до того самого решающего удара все трое судей отдавали предпочтение именно Ортису (56:58, 55:59, 55:59).

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уалдер - Ортис, а также полная запись поединка.