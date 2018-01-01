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Ортис лидировал на записках судей к моменту остановки боя

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Все три судьи единогласно отдавали победу Луису Ортису до того момента, как кубинца отправили на канвас.
Уалдер - Ортис: записки судей
Уалдер - Ортис: записки судей
Getty Images

В ночь с 23 на 24 ноября вЛас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся реванш между чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом.

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Американец защитил свой титул, отправив соперника в нокаут в седьмом раунде. Однако, до того самого решающего удара все трое судей отдавали предпочтение именно Ортису (56:58, 55:59, 55:59).

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уалдер - Ортис, а также полная запись поединка.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, записки судей, реванш
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