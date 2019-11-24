Уайлдер: Мне нужны были две идеальные секунды в реванше с Ортисом

Американец отметил, что бой полностью прошел по его плану.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал досрочную победу в реванше с Луисом Ортисом.

“Я не сомневался в своих навыках, и знал, как мне нужно будет вести бой. Мы знали, что Ортис - опасный боец. Все это видели, он умный боксер. Но в этом и состоял наш план. Мы целенаправленно отдали ему инициативу и я просто ждал, когда он устанет.

Я уже говорил, что моим соперникам нужно готовиться к 12-ти идеальным раундам. Мне же нужны лишь две идеальные секунды. Бам! И спокойной ночи. Я в очередной раз это доказал“, - приводит слова Уайлдера Sky Sports.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Ортис, а также полная запись данного поединка.