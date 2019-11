Уайлдер похож на Шреддера: Яркие комментарии о выходе Уайлдера в костюме и маске

Читайте самые интересные комментарии о костюме Деонтея Уайлдера, в котором он появился перед поединком.

Американский непобежденный боксер Деонтей Уайлдер в очередной раз порадовал зрителей эффектным выходом на ринг.

Уайлдер появился в крутом наряде и золотом маске, что вызвало бурную реакцию в Сети.

Вашему вниманию самые яркие высказывания о пафосном костюме Уайлдера:

"Деонтей Уайлдер похож на Шреддера, а у белого Могучего Рейнджера был влюбленный ребенок"

Deontay Wilder looks like Shredder and the white Power Ranger had a love child. #BombSquad #WilderOrtiz2 pic.twitter.com/Wjz5ueP0iI — Pablo Escobarner (@PabloEscobarner) 24 ноября 2019 г.

"Уайлдер выходит готовый к битве с Мстителями"

"Скажу своим детям, что это - Оптимус прайм"

"Сегодня вечером Деонтей вызывает у меня ностальгию"

"Уайлдер выглядит как гора"

"Уайлдер оделся как Cap'n Crunch"

"Деонтей Уайлдер объявляет, что его повысили до генерал-фельдмаршала армии"

Deontay Wilder announcing that he has been promoted to Field General Marshall of the Army #WilderOrtiz2 pic.twitter.com/pbGhztHGTz — Chris Bieszad (@ChrisBieszad) 24 ноября 2019 г.

"Вспомните, раньше тяжеловесы не одевались как Леди Гага"

"Кошелек или жизнь"

Напомним, Деонтей Уайлдер отправил Луиса Ортиса в нокаут в седьмом раунде и защитил титул WBC. Смотрите полное видео боя Уайлдер - Ортис.