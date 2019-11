Брат Уайлдера уступил Лонгу в андеркарте реванша Деонтея с Ортисом

Брат чемпиона WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера Марселлос выступил в андеркарде реванша Деонтея с Луисом Ортисом.

Соперником Марселлоса Уайлдера выступил его соотечественник Дастин Лонг. Марселлос отлично провел первые три раунда и владел инициативой в поединке, но в четвертом раунде действовал слишком открыто и, в итоге, пропустил левый хук и рухнул на канвас.

Upset! 37yr old Dustin Long (3-1-2, 3 KO’s) with the monster KO-4 of Marsellos Wilder (5-2) in their cruiserweight bout in Las Vegas scheduled for 6 rounds pic.twitter.com/0ZLTeVR567