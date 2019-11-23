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Брат Уайлдера уступил Лонгу в андеркарте реванша Деонтея с Ортисом

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Боксера отправили в нокаут в четвертом раунде.
Марселлос Уайлдер на канвасе
Марселлос Уайлдер на канвасе
Getty Images

Брат чемпиона WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера Марселлос выступил в андеркарде реванша Деонтея с Луисом Ортисом.

Соперником Марселлоса Уайлдера выступил его соотечественник Дастин Лонг. Марселлос отлично провел первые три раунда и владел инициативой в поединке, но в четвертом раунде действовал слишком открыто и, в итоге, пропустил левый хук и рухнул на канвас.

Напомним, в главном бою Деотей Уайлдер победил Луиса Ортиса, отправив его в нокаут в седьмом раунде.

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Теги: бокс, Марселлос Уайлдер
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