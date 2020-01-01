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Уайлдер защитил пояс WВС, нокаутировав Ортиса

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Деонтей Уайлдер проигрывал бой, но ему хватило одного точного попадания.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Американец Деонтей Уайлдер успешно провел свою десятую защиту чемпионского титула WBC в супертяжелом весе, нокаутировав в реванше кубинца Луиса Ортиса.

40-летний кубинец очень понравился и отчасти удивил - он подошел хорошо физически подготовленным к бою и выдерживал темп поединка, где-то даже владея преимуществом.

В стартовых раундах Ортис несколько раз здорово достал Уайлдера левым боковым, тогда как американец выглядел очень пассивным. Видимо, Уайлдер специально не форсировал события, понимая, что возрастному сопернику пройти всю дистанцию будет непросто.

Уайлдер включился в седьмом раунде, когда провел атаку, заставил Ортиса пойти вперед и попал правым прямым ударом, который потряс соперника. Ортис оказался на канвасе и не смог продолжить поединок.

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Теги: Деонтей Уайлдер, бокс, Луис Ортис
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