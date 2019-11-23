Альварес: Ковалев не умеет проигрывать

Канело ответил на нашумевшие высказывания российского боксера.

Чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Альварес отреагировал на недавние резонансные высказывания своего бывшего соперника Сергея Ковалева, который признался, что у него не было никаких шансов победить мексиканца и назвал своих болельщиков "профанами".

Канело также считает, что Ковалев не может достойно принять поражение.

"Ковалев не умеет проигрывать. Вес - это не оправдание. Всем боксерам приходится стараться, чтобы сделать вес. Его недавние высказывания? СМИ вырывают вещи из контекста. Если вы изучаете бокс, то можете высказать свою точку зрения, понимая, о чем говорите", - заявил Альварес в интервью ESPN.