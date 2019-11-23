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Альварес: Ковалев не умеет проигрывать

Комментариев: 2
Канело ответил на нашумевшие высказывания российского боксера.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Альварес отреагировал на недавние резонансные высказывания своего бывшего соперника Сергея Ковалева, который признался, что у него не было никаких шансов победить мексиканца и назвал своих болельщиков "профанами".

Канело также считает, что Ковалев не может достойно принять поражение. 

"Ковалев не умеет проигрывать. Вес - это не оправдание. Всем боксерам приходится стараться, чтобы сделать вес. Его недавние высказывания? СМИ вырывают вещи из контекста. Если вы изучаете бокс, то можете высказать свою точку зрения, понимая, о чем говорите", - заявил Альварес в интервью ESPN.

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  23.11.2019, 20:46
Оценка:  0
гость
Серёга почти без подготовки сразу пошел на второй бой без отдыха..
КовалевСергей  (аноним)  23.11.2019, 20:34
Оценка:  0
КовалевСергей
Земляки, ебитесь в жопу. Я е бал, ебу и буду е бать. Бабки за бой уже просрал, проссал. Сейчас икаю прошлогодним оливье. С Новым Годом, дорогая Россия, ибит твою мать.
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