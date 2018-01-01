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Альварес заинтересован в реванше с Мейвезером, а не с Головкиным

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Чемпион позитивно отреагировал на возвращение Флойда Мейвезера на ринг.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Альварес в ноябре этого года брутально нокаутировал россиянина Сергея Ковалева, однако уже сейчас он рассматривает варианты проведения следующего поединка.

Мексиканская суперзвезда неоднократно заявлял, что не намерен встречаться в ринге с Геннадием Головкиным третий раз, и сейчас его позиция осталась неизменной.

"Я не хочу с ним драться. Он больше ничего для меня не значит. Я дал Головкину 24 раунда. На этом все", - сказал Альварес в интервью ESPN.

Канело потерпел единственное поражение в карьере от легендарного Флойда Мейвезера, поэтому он хотел бы провести с ним еще один бой. Впрочем, американец уже анонсировал свое возвращение в бокс, однако, вероятно, его поединок будет нести выставочный характер.

"Я могу представить бой с Мейвезером. Поражение в поединке с ним стало для меня уроком. Я бы с удовольствием подрался с ним снова. Надеюсь, мы устроим бой", - признался Сауль.

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