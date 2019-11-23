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Леннокс Льюис дал несколько советов Ортису перед его боем против Уайлдера

Комментариев: 1
Боксер знает, как противостоять американцу.
Леннокс Льюис
Леннокс Льюис
Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис дал несколько полезных советов Луису Ортису в преддверии его поединка против Деонтея Уайлдера.

“У Деонтея очень сильные и быстрые руки. А очобенно его правая рука. Именно ее Ортис должен остерегаться. И пусть опустит свой подбородок.

Ортис должен пожертвовать собой ради этого реванша. Ему следует быть готовым на 100 процентов. Думаю, что он и без меня знает что делать.

Еще для Ортиса плюс, что в его карьере были большие парни, как Уайлдер. Однозначно, они не были на таком высоком уровне, как Деонтей.

Просто нужно быть готовым ко всему”, - сказал Льюис.

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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  23.11.2019, 15:10
Оценка:  -1
АК-47
Кубинец отгребет в очередной раз. Деонтей красавчик. Вот бы русскомирца Усусю выпустить против чемпиона. Пускай бы отбил ему башку, мозги бы стали у Усуси на место, стал бы патриотом, бандеровцем.
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