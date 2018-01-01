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Стали известны гонорары Уайлдера и Ортиса за реванш

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Американский чемпион заработает за этот поединок в два раза больше, чем Ортис.
Деонтей Уайлдер и Луис Ортис
Деонтей Уайлдер и Луис Ортис
Getty Images

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) назвала гарантированные гонорары участников вечера бокса в Лас-Вегасе, в котором обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер встретится с кубинцем Луисом Ортисом.

Гарантированный гонорар Уайлдера за субботний бой составит 3 миллиона долларов, а Руис получит в два раза меньше - 1,5 млн долларов. 

Однако итоговые суммы будут зависеть от количества проданных платных трансляций. С учетом процента от их продаж гонорар чемпиона WBC может возрасти до 20 млн долларов. Кубинец, в свою очередь, может рассчитывать на 7 млн.

Напомним, что бой Уайлдера c Ортисом состоится 23-го ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция реванша Уайлдер - Ортис.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров.

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Теги: Луис Ортис, Деонтей Уайлдер, бокс
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