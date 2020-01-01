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Уайлдер и Ортис взвесились накануне титульного боя

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Американец оказался легче кубинца почти на 8 килограммов.
Деонтей Уайлдер и Луис Ортис
Деонтей Уайлдер и Луис Ортис
Getty Images

В Лас-Вегасе прошла официальная процедура взвешивания участников боксерского шоу, которое пройдет в ночь с 23 на 24 ноября. Главным боем вечера станет титульный поединок между чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом.

Американец оказался почти на 8 килограммов легче Ортиса - 99,6 против 107,3 кг. Таким образом, оба уложились в рамки данного веса - свыше 90,7 килограмма.

Также боксеры провели традиционную дуэль взглядов.

Напомним, что бой Уайлдера c Ортисом состоится 23-го ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция реванша Уайлдер - Ортис.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, бокс, супертяжелый вес
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