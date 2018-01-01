Фьюри - о победе над Кличко: Это мой Эверест

Британец сумел одолеть чемпиона, который был непобедим 11 лет.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился воспоминанием, когда сумел одолеть Владимира Кличка.

“После моего чемпионства в супертяжелом весе, люди пытались оправдать Владимира Кличко любым способом.

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Я не хочу хвастаться, но это лучшая ночь в моей жизни. Я победил великого чемпиона, и это был мой Эверест в боксе.

Я победил действующего чемпиона, который правил в хэвивейте 11 лет, в его собственном городе“, - приводит слова Фьюри talkSport.

Напомним, бой между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоялся 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе (Германия) и завершился победой британца единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Кличко может вернуться на ринг.