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Леннокс Льюис назвал фаворита боя Уайлдер - Ортис

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Уайлдер должен быть хитрее.
Ленокс Льюис
Ленокс Льюис
Getty Images

Легендарный боксер Леннокс Льюис поделился мнением по поводу предстоящего боя Деонтея Уайлдера и Луиса Ортиса

“Я сделаю ставку на панчера.  Я знаю, как легко можно ошарашить противника. Мы сможем наблюдать тоже самое, что было в первом бою.

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Они оба хорошо подготовились к бою. Уайлдер знает, что может закончить бой одним ударом. Я думаю, что он не должен делать ставку только на это. Деонтей должен подключать джеб, хуки, апперкоты. 

Ортис прекрасно знает возможности Уайлдера, поэтому нельзя работать в комбинации левой-правой. Ему нужно быть хитрее“, - приводит слова Льюиса Boxing Scene.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция реванша Уайлдер - Ортис.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров.

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Теги: Ленокс Льюис, Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, бокс
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