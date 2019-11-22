Леннокс Льюис назвал фаворита боя Уайлдер - Ортис

Уайлдер должен быть хитрее.

Легендарный боксер Леннокс Льюис поделился мнением по поводу предстоящего боя Деонтея Уайлдера и Луиса Ортиса

“Я сделаю ставку на панчера. Я знаю, как легко можно ошарашить противника. Мы сможем наблюдать тоже самое, что было в первом бою.

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Они оба хорошо подготовились к бою. Уайлдер знает, что может закончить бой одним ударом. Я думаю, что он не должен делать ставку только на это. Деонтей должен подключать джеб, хуки, апперкоты.

Ортис прекрасно знает возможности Уайлдера, поэтому нельзя работать в комбинации левой-правой. Ему нужно быть хитрее“, - приводит слова Льюиса Boxing Scene.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция реванша Уайлдер - Ортис.

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