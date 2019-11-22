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Уайлдер: Люди смеются над Фьюри

Комментариев: 2
Американец собирается отправить в нокаут британца.
Фьюри - Уайлдер
Фьюри - Уайлдер
Getty Images

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер раскритиковал Тайсона Фьюри.

“Мне нечего переживать по поводу Фьюри. В феврале он окажется в нокауте, и даже судья его не спасет. Он будет лежать на спине и смотреть на свет.

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Фьюри непопулярен в США. Вы можете увидеть, что на его бои никто не ходит. Он слишком самоуверен. Но он выглядит как клоун.

Он должен оставаться верным своим корням. У меня нет желания менять себя, чтобы люди любили меня. Они просто смеются над ним“, - рассказал Уайлдер для Boxing Scene.

Напомним, первый поединок между Фьюри и Уалйдером состоялся 1-го декабря 2018 года и завершился вничью. 

Отметим, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс
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Комментариев (2)
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АК-47  (аноним)  22.11.2019, 20:08
Оценка:  0
АК-47
Да, клоун. Но, хорошо зарабатывающий клоун, судя по последнему потешному поединку в рестлинге. Вон Поветкин, путинский скоморох, вообще за щи боксирует, еще и благодарит своих господ, сапоги им целует))).
гость  (аноним)  22.11.2019, 19:28
Оценка:  0
гость
Нет на свет ему смотреть не надо. Он должен в ринге потушить свет навсегда.
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