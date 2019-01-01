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Руис - о бое с Джошуа: У меня нет давления, ведь я иду за мечтой

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Мексиканец хочет одержать победу.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис (33-1, 22 КО) поделился мнением по поводу реванша с Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).  

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“Будет интересно, какой настрой будет у Джошуа. Сейчас он испытывает слишком большое давления. У меня его нет, ведь я иду за мечтой.

Мне хочется оставить своей наследие. Я могу предположить, что Джошуа испытывает больше давления, чем я“, - рассказал Руис для Youtube-канала Matchroom Boxing.

Ранее тренер Руиса заявил, что мексиканец хочет доказать, что его победа была не случайной.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция реванша Джошуа - Руис. 

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на это противостояние.

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Теги: Энди Руис, Энтони Джошуа, бокс
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