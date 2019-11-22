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Мейвезер принял решение возобновить карьеру

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Непобежденный американец собирается вернуться на ринг.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
Getty Images

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер объявил о возобновлении карьеры.

“Возобновляю карьеру в 2020 году“, - написал американец на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coming out of retirement in 2020

Допис, поширений Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Напомним, в своем последнем бою, который состоялся в 2017 году, Флойд Мейвезер победил бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.

Ранее Мейвезер рассказал, что заставило его закончить карьеру.

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Теги: бокс, Флойд Мейвезер
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