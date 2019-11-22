Мейвезер принял решение возобновить карьеру

Непобежденный американец собирается вернуться на ринг.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер объявил о возобновлении карьеры.

“Возобновляю карьеру в 2020 году“, - написал американец на своей странице в Instagram.

Напомним, в своем последнем бою, который состоялся в 2017 году, Флойд Мейвезер победил бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.

Ранее Мейвезер рассказал, что заставило его закончить карьеру.