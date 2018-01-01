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Президент WBC: Ковалев сделал ужасное и трусливое заявление

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Российский боксер просто оправдывается.
Ковалев - Альварес
Ковалев - Альварес
Getty Images

Президент WBC Маурисио Сулейман поделился мнением по поводу слов Сергея Ковалева после боя с Саулем Альваресом.

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“Это ужасные и трусливые заявления от такого чемпиона, как Ковалев. Такие слова показывают манеры боксера, а в спорте так не принято.

Он не имел право делать такое заявление после боя с Альваресом. Недопустимо, чтобы он делал заявления, которые загрязняют наш спорт.

Если он не принесет извинений, то последуют жесткие наказания. Это была большая победа Альвареса над опытным боксером, который показывает блестящую карьеру“, - приводит слова Сулеймана Fightnews.

Отметим, что российский боксер заявил, что остался в боксе ради заработка.

Напомним, Сауль Альварес нокаутом победил Сергея Ковалева и отобрал титул чемпиона WBO в полутяжелой весовой категории, которым владел россиянин.

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Теги: Маурисио Сулейман, Сергей Ковалев, Сауль Альварес, бокс
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